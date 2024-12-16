Inscription - Colloque RH d'AgriCarrières via le Centre d'emploi agricole Outaouais-Laurentides

Ce qui est inclus :
- Transport en autobus au départ de l’UPA (28 janvier à 18h30)
- Nuitée en occupation simple à l’Hôtel du Domaine
- Inscription au colloque (grandes conférences, ateliers participatifs, cocktail réseautage)
- Retour à Saint-Eustache après l'événement
Ce qui est inclus :
- Transport en autobus au départ de l’UPA (28 janvier à 18h30)
- Nuitée en occupation simple à l’Hôtel du Domaine
- Inscription au colloque (grandes conférences, ateliers participatifs, cocktail réseautage)
- Retour à Saint-Eustache après l'événement
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!