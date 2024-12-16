UPA Outaouais-Laurentides

Organisé par

UPA Outaouais-Laurentides

À propos de cet événement

Ventes fermées

Inscription - Colloque RH d'AgriCarrières via le Centre d'emploi agricole Outaouais-Laurentides

777 9e Rue S

Thetford Mines, QC G6G 6X5, Canada

Admission générale
135 $
Ce qui est inclus : - Transport en autobus au départ de l’UPA (28 janvier à 18h30) - Nuitée en occupation simple à l’Hôtel du Domaine - Inscription au colloque (grandes conférences, ateliers participatifs, cocktail réseautage) - Retour à Saint-Eustache après l'événement

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!