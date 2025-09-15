Inscription cours Dragonneaux - Saison 2025-2026

Paiement annuel pour le cours seulement item
Paiement annuel pour le cours seulement
CA$310

Paiement annuel pour la saison 2025-2026 du cours des Dragonneaux primaire ou secondaire.

Paiement pour la session d'automne + affiliation item
Paiement pour la session d'automne + affiliation
CA$150

Paiement de la session d'automne pour la saison 2025-2026 du cours des Dragonneaux primaire ou secondaire.

Paiement pour la session d'hiver item
Paiement pour la session d'hiver
CA$160

Paiement de la session d'hiver pour la saison 2025-2026 du cours des Dragonneaux primaire ou secondaire.

Paiement pour le CCR item
Paiement pour le CCR
CA$180

Paiement pour notre CCR de la saison 2025-2026 du cours des Dragonneaux primaire ou secondaire.

