Inscription cours en ligne - Printemps 2025 - Association
À l’aise sur chaise: Cardio-muscu- Mercredi: 12h45-13h45
CA$200
Maximisez votre entraînement avec cette combinaison d’exercices musculaires et cardiovasculaires. Cours accessible à tous, car il s’effectue entièrement en position assise. Adapté à tous les types de limitation physique.
