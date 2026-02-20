Fondation Quatre Poches

Organisé par

Fondation Quatre Poches

À propos de cet événement

Inscription Défi-Vélo 4 Poches

Boucherville

QC J4B 7M3, Canada

Admission générale
75 $

Parcours encadré, eau, Gatorade et collations au départ et aux points de ravitaillement, diner et maillot de vélo.


75 $ jusqu'au 30 avril 2026, 11h59. 95 $ à partir du 1er mai.


Note : Afin de nous permettre de bénéficier à 100 % de vos dons, Zeffy est une plateforme qui ne nous facture aucun frais. Toutefois, Zeffy a, aussi, besoin de vos dons pour leur permettre de continuer à assurer la qualité et la gratuité de leurs services aux OBNL.

Ajouter un don pour Fondation Quatre Poches

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!