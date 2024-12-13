Inscription demi-marathon du lac Témiscouata 2025

Parc Clair Soleil - Témiscouata-sur-le-Lac

22 km Course item
22 km Course
CA$75
Chandail inclus. Choix de grandeur à l'étape suivante.
10 km Course item
10 km Course
CA$65
Chandail inclus. Choix de grandeur à l'étape suivante.
5 km Course item
5 km Course
CA$50
Chandail inclus. Choix de grandeur à l'étape suivante.
5 km Marche item
5 km Marche
CA$50
Chandail inclus. Choix de grandeur à l'étape suivante.
2 km Course des familles - Adultes (16 ans et plus) item
2 km Course des familles - Adultes (16 ans et plus)
CA$10
Chandail non inclus
2 km Course des familles - Enfants (15 ans et moins) item
2 km Course des familles - Enfants (15 ans et moins)
CA$5
Chandail non inclus
Repas d'après course par Amarante épicerie écologique item
Repas d'après course par Amarante épicerie écologique
CA$26
Wrap burrito Tofu, haricots noirs, salsa, tomates fraîches, laitue croquante, accompagné d’une sauce légère au yogourt et au jus de lime. Accompagnement Une salade de pâtes parfumée à la vinaigrette au curcuma, avec du tempeh caramélisé à l’érable et des légumes de saison. Desserts énergétiques Des boules d’énergie aux camerises et citron, ainsi qu’une galette gourmande à l’avocat, chocolat blanc et canneberges. La distribution des boites à lunch aura lieu entre 10h30 et 12h. Ces boites à lunch sont préparées avec soin par Amarante, épicerie écologique, ce repas soutient votre énergie tout en respectant l’environnement.
