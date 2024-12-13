Inscription demi-marathon du lac Témiscouata 2025

Chandail inclus. Choix de grandeur à l'étape suivante.
10 km Course
CA$65
Chandail inclus. Choix de grandeur à l'étape suivante.
5 km Course
CA$50
Chandail inclus. Choix de grandeur à l'étape suivante.
5 km Marche
CA$50
Chandail inclus. Choix de grandeur à l'étape suivante.
2 km Course des familles - Adultes (16 ans et plus)
CA$10
Chandail non inclus
2 km Course des familles - Enfants (15 ans et moins)
CA$5
Chandail non inclus
Repas d'après course par Amarante épicerie écologique
CA$26
Wrap burrito
Tofu, haricots noirs, salsa, tomates fraîches, laitue croquante, accompagné d’une sauce légère au yogourt et au jus de lime.
Accompagnement
Une salade de pâtes parfumée à la vinaigrette au curcuma, avec du tempeh caramélisé à l’érable et des légumes de saison.
Desserts énergétiques
Des boules d’énergie aux camerises et citron, ainsi qu’une galette gourmande à l’avocat, chocolat blanc et canneberges.
La distribution des boites à lunch aura lieu entre 10h30 et 12h.
Ces boites à lunch sont préparées avec soin par Amarante, épicerie écologique, ce repas soutient votre énergie tout en respectant l’environnement.
