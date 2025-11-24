Fondation de la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Fondation de la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Inscription demi-marathon du lac Témiscouata 2026

Parc Clair Soleil - Témiscouata-sur-le-Lac

22 km Course item
22 km Course
65 $

Chandail inclus. Choix de grandeur à l'étape suivante.

10 km Course item
10 km Course
55 $

Chandail inclus. Choix de grandeur à l'étape suivante.

5 km Course item
5 km Course
40 $

Chandail inclus. Choix de grandeur à l'étape suivante.

5 km Marche item
5 km Marche
40 $

Chandail inclus. Choix de grandeur à l'étape suivante.

2 km Course des familles - Adultes (16 ans et plus) item
2 km Course des familles - Adultes (16 ans et plus)
5 $

Chandail non inclus

2 km Course des familles - Enfants (15 ans et moins) item
2 km Course des familles - Enfants (15 ans et moins)
Gratuit

Chandail non inclus

Repas (sandwich) par Amarante épicerie écologique
16 $

Sandwich à la salade de poulet accompagné d'une salade de pois chiche.


Dessert inclus


La distribution des boites à lunch aura lieu entre 10h30 et 12h.

Ces boites à lunch sont préparées avec soin par Amarante, épicerie écologique, ce repas soutient votre énergie tout en respectant l’environnement.

Repas (bol) par Amarante épicerie écologique
16 $

Bol riz poulet et légumes


Dessert inclus


La distribution des boites à lunch aura lieu entre 10h30 et 12h.

Ces boites à lunch sont préparées avec soin par Amarante, épicerie écologique, ce repas soutient votre énergie tout en respectant l’environnement.

Chandail officiel supplémentaire
20 $

Déjà inclus dans les courses de 5km, 10km et 22km.

Grandeur pour enfants disponibles.

Choix de grandeur à l'étape suivante

Chandail à capuchon du Demi-marathon item
Chandail à capuchon du Demi-marathon
48 $

Choix de grandeur à l'étape suivante

