Inscription des bénévoles-2025

Dans le cadre de notre projet d'agriculture urbaine Racines, nous proposons des missions de bénévolat à l'extérieur pour des missions variées: préparation du sol, plantation, compost, récolte, entretien, aménagement, nettoyage, événements spéciaux, venez vous investir dans nos jardins!
Nous offrons également des missions de bénévolat dans notre cuisine; préparation de repas, cuisine collective, entretien, événements spéciaux, venez vous investir dans une mission gourmande!
Vous voulez découvrir comment fonctionne une friperie et les étapes de sélection des dons: réception des dons, vérification de l'état des vêtements, nettoyage, tri, étiquetage, mise en rayon, vente et service client, venez découvrir l'Annexe, Jolies trouvailles!
Notre service de ressources matériels offre la possibilité de participer à des missions de rénovation, entretien et petits travaux à l'intérieur et à l'extérieur!
Nous offrons aussi des tâches administratives; classement, archivage, saisies de données, tris, réception des appels ou visiteurs, rédaction, bureautique, gestion de bases de données, des missions essentielles au bon fonctionnement de l'organisme!
Vous souhaitez participer à certaines de nos activités au sein des différents services (loisirs, hébergement et socio-professionnel) , aider à l'encadrement du bingo, de la discothèque ou d'événement spéciaux, venez nous soutenir dans notre mission!
