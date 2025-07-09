Compagnons de Montréal

Organisé par

Compagnons de Montréal

À propos de cet événement

Inscription des bénévoles-2025

6365 Rue de Saint-Vallier

Montréal, QC H2S 2P6, Canada

Le Projet Racines pour nos jardiniers de cœur!
Gratuit

Dans le cadre de notre projet d'agriculture urbaine Racines, nous proposons des missions de bénévolat à l'extérieur pour des missions variées: préparation du sol, plantation, compost, récolte, entretien, aménagement, nettoyage, événements spéciaux, venez vous investir dans nos jardins!

La cuisine, communautaire et engagée!
Gratuit

Nous offrons également des missions de bénévolat dans notre cuisine; préparation de repas, cuisine collective, entretien, événements spéciaux, venez vous investir dans une mission gourmande!

L'Annexe, friperie solidaire!
Gratuit

Vous voulez découvrir comment fonctionne une friperie et les étapes de sélection des dons: réception des dons, vérification de l'état des vêtements, nettoyage, tri, étiquetage, mise en rayon, vente et service client, venez découvrir l'Annexe, Jolies trouvailles!

Les ressources matérielles pour les manuels!
Gratuit

Notre service de ressources matériels offre la possibilité de participer à des missions de rénovation, entretien et petits travaux à l'intérieur et à l'extérieur!

L'administration pour jouer un rôle clé en coulisses!
Gratuit

Nous offrons aussi des tâches administratives; classement, archivage, saisies de données, tris, réception des appels ou visiteurs, rédaction, bureautique, gestion de bases de données, des missions essentielles au bon fonctionnement de l'organisme!

Participez à des activités pour connaître notre communauté!!
Gratuit

Vous souhaitez participer à certaines de nos activités au sein des différents services (loisirs, hébergement et socio-professionnel) , aider à l'encadrement du bingo, de la discothèque ou d'événement spéciaux, venez nous soutenir dans notre mission!

Ajouter un don pour Compagnons de Montréal

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!