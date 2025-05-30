[Inscription Équipes] Célébration Caroline Ouellette 2025

Organisé par
Cette inscription est pour toute équipe participant à La Célébration. Le prix comprend la participation à au moins 3 parties. Pour les équipes du Québec, SVP vous assurez que l'alignement est à jour dans le HCR, incluant les joueuses affiliées. Pour les équipes hors-Québec, SVP faire parvenir l'alignement à [email protected] avant le 7 décembre 2025.
Si vous souhaitez participer dans la catégorie M9 et qu'il ne reste plus de place. SVP remplir le formulaire et nous vous contacterons si une place se libère. Nous procéderons au paiement.
Si vous souhaitez participer dans la catégorie M12 AA et qu'il ne reste plus de place. SVP remplir le formulaire et nous vous contacterons si une place se libère. Nous procéderons au paiement.
Si vous souhaitez participer dans la catégorie M12 A et qu'il ne reste plus de place. SVP remplir le formulaire et nous vous contacterons si une place se libère. Nous procéderons au paiement.
Si vous souhaitez participer dans la catégorie M12 B et qu'il ne reste plus de place. SVP remplir le formulaire et nous vous contacterons si une place se libère. Nous procéderons au paiement.
Si vous souhaitez participer dans la catégorie M15 A et qu'il ne reste plus de place. SVP remplir le formulaire et nous vous contacterons si une place se libère. Nous procéderons au paiement.
Si vous souhaitez participer dans la catégorie M15 B et qu'il ne reste plus de place. SVP remplir le formulaire et nous vous contacterons si une place se libère. Nous procéderons au paiement.
Cette inscription est pour toute équipe participant à La Célébration et provenant de l'extérieur du Québec. Le prix comprend la participation à au moins 3 parties. Pour les équipes du Québec, SVP vous assurez que l'alignement est à jour dans le HCR, incluant les joueuses affiliées. Pour les équipes hors-Québec, SVP faire parvenir l'alignement à [email protected] avant le 7 décembre 2025.
