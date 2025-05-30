[Inscription Équipes] Célébration Caroline Ouellette 2025

Cette inscription est pour toute équipe participant à La Célébration. Le prix comprend la participation à au moins 3 parties. Pour les équipes du Québec, SVP vous assurez que l'alignement est à jour dans le HCR, incluant les joueuses affiliées. Pour les équipes hors-Québec, SVP faire parvenir l'alignement à [email protected] avant le 7 décembre 2025.