Congrès sur la Recherche en Enquête Policière

Organisé par

Congrès sur la Recherche en Enquête Policière

À propos de cet événement

Ventes fermées

Inscription et paiement - CREP 2025

2325 Rue de l'Université

Québec, QC G1V 0A6, Canada

Admission générale - Étudiant
35 $

Le billet comprend un objet promotionnel CREP, les présentations étudiantes, les conférences de professionnels, le repas du dîner ainsi qu'une consommation et des bouchées lors du 5@7.

Admission générale - Professionnel
60 $

Le billet comprend un objet promotionnel CREP, les présentations étudiantes, les conférences de professionnels, le repas du dîner ainsi qu'une consommation et des bouchées lors du 5@7.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!