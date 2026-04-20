Association Steampunk Province de QUébec

Organisé par

Association Steampunk Province de QUébec

À propos de cet événement

Inscription Exposants 2026 Salon Steampunk de la capitale

181 Rue Principale

Gatineau, QC J9H 6A6, Canada

Artistes, auteurs et marchands 2026
50 $
Cette catégorie d'exposants regroupe tous les vendeurs de produits et services à offrir aux steampunks et aux visiteurs en 2026. Souvenez-vous que nous serons au début du mois de l'Halloween et que l'organisation mettra l'emphase sur l'opportunité de trouver au salon des costumes et accessoires uniques pour cette fête. Les exposants de cette catégorie occuperont une table (60 x 24 pouces) dans un espace d'environ 10 x 10 pieds carré
Collectionneurs (sans vente) 2026
25 $
Cette catégorie d'exposants regroupe les participants qui souhaitent présenter leurs collections sans vente. Les exposants de cette catégorie occuperont une table de 60 x 24 pouces dans un espace de 10 x 10 pieds carré.
Associations, communautés, clubs, etc 2026
Gratuit
Cette catégorie d'exposants regroupe tous les organismes souhaitant faire découvrir leurs communautés et leurs activités. Les exposants de cette catégorie pourront choisir d'occuper une table (60 x 24 pouces) dans un espace de 10 x 10 pieds carré.
Vendeurs double kiosque 2026
75 $

Cette catégorie d'exposants regroupe tous les vendeurs de produits et services à offrir aux steampunks et aux visiteurs en 2026. Souvenez-vous que nous serons au début du mois de l'Halloween et que l'organisation mettra l'emphase sur l'opportunité de trouver au salon des costumes et accessoires uniques pour cette fête. Les exposants de cette catégorie occuperont deux tables (60 x 24 pouces) dans un espace d'environ 10 x 20 pieds carré

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