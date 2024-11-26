Les Artistes visuels de Sherbrooke

Organisé par

Les Artistes visuels de Sherbrooke

À propos de cet événement

FORMATION RÉSEAUX SOCIAUX | Avec Marianne Vincent

Inscription
35 $
Prix d'inscription : 35$ par personne. Un minimum de 12 inscriptions est nécessaire pour la tenue de l'activité. Si le nombre minimum n'est pas atteint, les personnes inscrites seront avisées et remboursées.

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