FORMATION CONSTRUIRE SON IMAGE DE MARQUE | Avec Lisianne Ouellet
Inscription
35 $
Prix d'inscription : 35$ par personne. Un minimum de 12 inscriptions est nécessaire pour la tenue de l'activité. Si le nombre minimum n'est pas atteint, les personnes inscrites seront avisées et remboursées.
Prix d'inscription : 35$ par personne. Un minimum de 12 inscriptions est nécessaire pour la tenue de l'activité. Si le nombre minimum n'est pas atteint, les personnes inscrites seront avisées et remboursées.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!