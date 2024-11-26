FORMATION UTILISER DES OUTILS DE PRÉSENTATION ( CANVA, CANVY ETC.) | Avec Lisianne Ouellet

Prix d'inscription : 35$ par personne. Un minimum de 12 inscriptions est nécessaire pour la tenue de l'activité. Si le nombre minimum n'est pas atteint, les personnes inscrites seront avisées et remboursées.

Prix d'inscription : 35$ par personne. Un minimum de 12 inscriptions est nécessaire pour la tenue de l'activité. Si le nombre minimum n'est pas atteint, les personnes inscrites seront avisées et remboursées.

Plus de détails...