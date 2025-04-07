Inscription formation sentinelle 28 janvier 2026

3351 Bd des Forges

Trois-Rivières, QC G8Z 4M3, Canada

Formation sentinelle - Régulière -28 janvier 2026
free
La formation se dispensera de 8h30 à 16h30. Le matériel sera remis sur place. Pour le dîner, vous disposerez d'une heure.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing