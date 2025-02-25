Inscription générale - Camp pédagogique 2025

Organisé par
En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 4 semaines. Politique d'annulation: Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.
En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 5 semaines. Politique d'annulation: Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.
En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 6 semaines. Politique d'annulation: Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.
En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 7 semaines. Politique d'annulation: Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.
En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 8 semaines. Politique d'annulation: Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.
En sélectionnant se billet, votre enfant sera ajouté aux semaines 3 et 4.
En sélectionnant ce billet, votre enfant sera ajouté aux semaines 1 et 2.
En sélectionnant ce billet, votre enfant sera ajouté aux semaines 6 et 7.
En sélectionnant ce billet, votre enfant sera inscrit à la semaine 2.
En choisissant ce billet, votre enfant participera à la semaine 7.
