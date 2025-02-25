Centre Oméga

Centre Oméga

Inscription générale - Camp pédagogique 2025

1015b Bd du Curé-Labelle

Blainville, QC J7C 2M2, Canada

4 jours pendant 4 semaines
240 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 4 semaines. Politique d'annulation: Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

4 jours pendant 5 semaines
300 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 5 semaines. Politique d'annulation: Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

4 jours pendant 6 semaines
360 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 6 semaines. Politique d'annulation: Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

4 jours pendant 7 semaines
420 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 7 semaines. Politique d'annulation: Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

4 jours pendant 8 semaines
480 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 8 semaines. Politique d'annulation: Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

Ajout semaine 3 et 4
120 $

En sélectionnant se billet, votre enfant sera ajouté aux semaines 3 et 4.

Ajout semaine 1 et 2
120 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant sera ajouté aux semaines 1 et 2.

Ajout semaine 6 et 7
120 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant sera ajouté aux semaines 6 et 7.

Ajout semaine 2
60 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant sera inscrit à la semaine 2.

Ajout semaine 7
60 $

En choisissant ce billet, votre enfant participera à la semaine 7.

