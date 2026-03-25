Inscription générale - Camp pédagogique 2026

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À propos de cet événement
En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 4 semaines.
Politique d'annulation:
Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.
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