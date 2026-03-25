Centre Oméga

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À propos de cet événement

Inscription générale - Camp pédagogique 2026

1015b Bd du Curé-Labelle

Blainville, QC J7C 2M2, Canada

4 jours pendant 4 semaines - Prix MEMBRE
200 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 4 semaines.

Politique d'annulation:
Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

4 jours pendant 5 semaines - Prix MEMBRE
250 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 5 semaines.

Politique d'annulation:
Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

4 jours pendant 6 semaines - Prix MEMBRE
300 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 6 semaines.

Politique d'annulation:
Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

4 jours pendant 7 semaines - Prix MEMBRE
350 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 7 semaines.

Politique d'annulation:
Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

4 jours pendant 8 semaines - Prix MEMBRE
400 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 8 semaines.

Politique d'annulation:
Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

4 jours pendant 4 semaines - Prix NON-MEMBRE
260 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 8 semaines.

Politique d'annulation:
Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

4 jours pendant 5 semaines - Prix NON-MEMBRE
325 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 8 semaines.

Politique d'annulation:
Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

4 jours pendant 6 semaines - Prix NON-MEMBRE
390 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 8 semaines.

Politique d'annulation:
Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

4 jours pendant 7 semaines - Prix NON-MEMBRE
455 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 8 semaines.

Politique d'annulation:
Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

4 jours pendant 8 semaines - Prix NON-MEMBRE
520 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp 4 jours pendant 8 semaines.

Politique d'annulation:
Après la période de fermeture des inscriptions, le chèque sera encaissé et il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation.

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