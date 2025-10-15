Goalball 2026 - Inscription

En complétant les frais d'inscription, vous autorisez le Challenge Hivernal Adaptavie à publier et à utiliser les photographies et les enregistrements vidéo sur lesquels vous ou les participants ci-dessus inscrits avez été captés.
Veuillez spécifier combien de dîner supplémentaire vous voulez.
Seulement les frais de repas des joueurs du samedi sont inclus dans le montant de l'inscription.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!