Inscription Grande Marche

L'inscription individuelle permet à une personne de participer à l'évènement pour un montant de 500$.
Cette option est pour le qui n'a pas référé une ou plusieurs personne et que celle(s) se soi(en)t inscrite(s).
Option 2 : Inscription + parrainage 1 personne
CA$375
Cette option d’inscription est disponible pour un montant de 375 dollars lorsqu’un participant inscrit une autre personne en tant que référent. Le parrainage est validé lorsque la personne référée complète également son inscription à l’activité. Cette formule permet de bénéficier d’un avantage ou d’une offre groupée tout en encourageant la participation de nouvelles personnes à l’événement.
Option 3 : Inscription + parrainage 2 personnes
CA$250
Cette option d’inscription est disponible pour un montant de 250 dollars lorsqu’un participant inscrit 2 autres personnes en tant que référent. Le parrainage est validé lorsque les personnes référées complètent également leur inscription à l’activité. Cette formule permet de bénéficier d’un avantage ou d’une offre groupée tout en encourageant la participation de nouvelles personnes à l’événement.
Option 4 : Inscription + parrainage 3 personnes
CA$125
Cette option d’inscription est disponible pour un montant de 125 dollars lorsqu’un participant inscrit 3 autres personnes en tant que référent. Le parrainage est validé lorsque les personnes référées complètent également leur inscription à l’activité. Cette formule permet de bénéficier d’un avantage ou d’une offre groupée tout en encourageant la participation de nouvelles personnes à l’événement.
