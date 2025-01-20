Inscription Grande Marche

Cette option d’inscription est disponible pour un montant de 375 dollars lorsqu’un participant inscrit une autre personne en tant que référent. Le parrainage est validé lorsque la personne référée complète également son inscription à l’activité. Cette formule permet de bénéficier d’un avantage ou d’une offre groupée tout en encourageant la participation de nouvelles personnes à l’événement.

Cette option d’inscription est disponible pour un montant de 375 dollars lorsqu’un participant inscrit une autre personne en tant que référent. Le parrainage est validé lorsque la personne référée complète également son inscription à l’activité. Cette formule permet de bénéficier d’un avantage ou d’une offre groupée tout en encourageant la participation de nouvelles personnes à l’événement.

seeMoreDetailsMobile