Inscription - Groupe 9 à 12 ans - Troupe de théâtre la Ruée vers l'art

Détails de la session

Lieu : Centre Gerry-Robertson - 9665 Boul Gouin O, Pierrefonds, QC H8Y 1R4

Quand : 13 ateliers de 1h. Les mercredis de 18h10 à 19h10 du 4 février au 6 mai 2026 (congé relâche le 4 mars).

Coût : 255,00$ pour la session. *Prévoir l’achat de billets de spectacle pour venir voir votre jeune. (env. 25-30$/billet)

Spectacle : À la Grande Salle Pauline-Julien le samedi 9 mai 2026. *Garder votre jeune disponible toute la journée et la soirée.