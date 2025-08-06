Harmonie jeunesse Granby

Inscription Harmonie jeunesse Granby Haute-Yamaska 2025-2026

Harmonie jeunesse forfait #1
360 $

Détails des frais:
Cotisation membre de l'organisme obligatoire: 50$ |
Frais d'inscription: 310$ | Inclus le prêt de l'instrument et matériel périssable, partitions imprimés et un camp musical d'une fin de semaine. De plus, les cours privés pour les débutants sont inclus dans ce forfait.

** Lors du paiement, la plateforme Zeffy calculera des frais automatiquement. Sélectionnez la case « autre » et indiquez 0$ **

Harmonie jeunesse forfait #1 mi-saison
235 $

Détails des frais:
Cotisation membre de l'organisme obligatoire: 50$ |
Frais d'inscription: 185$ (janv. à juin)| Inclus le prêt de l'instrument et matériel périssable, partitions imprimés et un camp musical d'une fin de semaine. De plus, les cours privés pour les débutants sont inclus dans ce forfait.

Harmonie jeunesse forfait #2
150 $

Détails des frais:
Cotisation membre de l'organisme obligatoire: 50$ | Frais d'inscription: 100$ | Inclus partitions imprimés.

Harmonie jeunesse forfait #2 mi-saison
100 $

Détails des frais:
Cotisation membre de l'organisme obligatoire: 50$ | Frais d'inscription: 50$ (janv. à juin) | Inclus partitions imprimés.

Location instrument
100 $

Optionnel pour le forfait #2

Location instrument mi-saison
50 $

Optionnel pour le forfait #2

