Inscription Harmonie jeunesse Granby Haute-Yamaska 2025-2026

Détails des frais:

Cotisation membre de l'organisme obligatoire: 50$ |

Frais d'inscription: 310$ | Inclus le prêt de l'instrument et matériel périssable, partitions imprimés et un camp musical d'une fin de semaine. De plus, les cours privés pour les débutants sont inclus dans ce forfait.

** Lors du paiement, la plateforme Zeffy calculera des frais automatiquement. Sélectionnez la case « autre » et indiquez 0$ **