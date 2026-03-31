Association de la neurofibromatose du Québec

Organisé par

Association de la neurofibromatose du Québec

À propos de cet événement

Inscription INTERFACE - ÉDITION 2026

179 Grande Allée O

Québec, QC G1R 2H1, Canada

Admission générale - Membre
20 $

Vous avez jusqu'au 4 mai 2026 pour vous y inscrire!

Admission générale - Non-Membre
30 $

Si vous désirez avoir le prix d'admission générale - membre, il suffit d'aller vous inscrire sur notre site internet : Devenir membre avant l'achat de vos billets. www.anfq.ca


Vous avez jusqu'au 4 mai 2026 pour vous y inscrire!

Admission générale - Enfant 12 ans et -
Gratuit

Enfant de 12 ans et moins, gratuit. Vous avez jusqu'au 4 mai 2026 pour vous y inscrire!

Ajouter un don pour Association de la neurofibromatose du Québec

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!