Inscription maraude CEP | Registration to CEP's food distributions (29e édition)

Nous sollicitons chaque bénévole à apporter un plat, un accompagnement, un dessert ou des collations afin de participer à la maraude. / We ask each volunteer to bring a dish, side, dessert, or snacks to contribute to the food distribution.

Nous sollicitons chaque bénévole à apporter un plat, un accompagnement, un dessert ou des collations afin de participer à la maraude. / We ask each volunteer to bring a dish, side, dessert, or snacks to contribute to the food distribution.

Plus de détails...