Inscription MDJ | Avril 2026

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À propos de cet événement
Nous prêtons main-forte à Parade St-Étienne pour leur Chasse au coco de Pâques. Nous aurons besoin de toi pour cacher les cocos, animer les enfants et gérer un coin blacklight. Un dîner Subway sera offert et un bon pour 1 trio McDo sera tiré parmi les jeunes de notre MDJ.
Pense à t’habiller chaudement. Rendez-vous au point de service de Jean-Dumets à 18h, retour vers 21h.
Notre super stagiaire va animer sa première activité, qu’elle a elle-même montée ! Elle t’invite à apprendre à préparer des biscuits chaï. Viens participer pour l’encourager dans ce défi de stage.
Rendez-vous au point de service de St-Rédempteur à 18h, retour vers 21h.
À la veille du Jour de la Terre, viens apprendre où jeter les différentes matières et pourquoi c’est important. Nous verrons comment utiliser le recyclage, le composte et la poubelle, et découvrirons des trucs pour mieux gérer nos déchets au quotidien. Pour prolonger l’expérience, chaque jeune pourra planter et s’occuper d’une plante, une façon simple et concrète de prendre soin de la terre.
Rendez-vous au point de service de Jean-Dumets à 18h, retour vers 21h.
C’est notre cuisine collective mensuelle ! Cette fois, nous préparerons un plat 100 % ado : du Mac & Cheese, que nous déposerons au frigo-partagé, après en avoir bien sûr goûté un peu.
Rendez-vous au point de service de Villieu à 18h, retour vers 21h.
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