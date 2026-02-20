Inscription MDJ | Avril 2026

Nous prêtons main-forte à Parade St-Étienne pour leur Chasse au coco de Pâques. Nous aurons besoin de toi pour cacher les cocos, animer les enfants et gérer un coin blacklight. Un dîner Subway sera offert et un bon pour 1 trio McDo sera tiré parmi les jeunes de notre MDJ.





Pense à t’habiller chaudement. Rendez-vous au point de service de Jean-Dumets à 18h, retour vers 21h.