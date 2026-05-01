Amalgame MDJ Ouest

Organisé par

Amalgame MDJ Ouest

À propos de cet événement

Inscription MDJ | Juin 2026

Bévéolat & Fun; Festival de la famille, 6 juin, 9h45 à 16h15
Gratuit
Disponible jusqu'au 4 juin

Le Club Lions a besoin de nous pendant le Festival de la famille pour distribuer gratuitement de jeunes arbres. Une belle occasion de sensibiliser les jeunes à l’environnement tout en aidant la MDJ à recueillir des dons. Deux équipes alterneront entre le kiosque et le temps libre sur le site.

Tu dois apporter :

  • Un lunch froid ou de l'argent pour le dîner
  • Des vêtements adaptés à la température

Informations importantes :

Rendez-vous au point de service de St-Rédempteur à 9h45 et retour prévu à 16h15.

Skate 101, 13 juin, 12h à 15h
15 $
Disponible jusqu'au 4 juin

Area Skateboard Club viendra nous donner un cours d’initiation au skateboard de 2 heures au skatepark du centre communautaire de Saint-Rédempteur. Tout le matériel nécessaire nous sera prêté.

Tu as toujours rêvé d’apprendre à faire du skateboard, mais tu as toujours eu trop peur de te casser la figure (comme Joe) ? Eh bien, c’est là que ça se passe !

Tu dois apporter :

  • Ton propre skate si tu en as un et que tu veux l’utiliser
  • Ton propre équipement de protection si tu en as et que tu veux l’utiliser
  • Des vêtements adaptés à la température

Informations importantes :

Tu dois te rendre au point de service de Saint-Rédempteur pour 12h. Tu dois prévoir ton transport de retour au même endroit pour 15h. (Nous offrons le transport vers le Centre-communautaire de St-Rédempteur.)

Visite d'educazoo, 27 juin, 12h à 16h
5 $
Disponible jusqu'au 23 juin

Area Skateboard Club viendra noLa MDJ se transforme en zoo avec la visite d’Educazoo et ses animaux exotiques. Tu pourras les manipuler tout en apprenant à mieux les connaître. Activité idéale pour les passionnés d’animaux.

Tu dois apporter :

  • Ta bonne humeur

Informations importantes :

Rendez-vous au point de service de St-Rédempteur à 15h et retour prévu au même endroit à 16h.

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