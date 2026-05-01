Inscription MDJ | Juin 2026

Le Club Lions a besoin de nous pendant le Festival de la famille pour distribuer gratuitement de jeunes arbres. Une belle occasion de sensibiliser les jeunes à l’environnement tout en aidant la MDJ à recueillir des dons. Deux équipes alterneront entre le kiosque et le temps libre sur le site.

Tu dois apporter :

Un lunch froid ou de l'argent pour le dîner

Des vêtements adaptés à la température

Informations importantes :

Rendez-vous au point de service de St-Rédempteur à 9h45 et retour prévu à 16h15.