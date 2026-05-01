Inscription MDJ | Juin 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Le Club Lions a besoin de nous pendant le Festival de la famille pour distribuer gratuitement de jeunes arbres. Une belle occasion de sensibiliser les jeunes à l’environnement tout en aidant la MDJ à recueillir des dons. Deux équipes alterneront entre le kiosque et le temps libre sur le site.
Tu dois apporter :
Informations importantes :
Rendez-vous au point de service de St-Rédempteur à 9h45 et retour prévu à 16h15.
Area Skateboard Club viendra nous donner un cours d’initiation au skateboard de 2 heures au skatepark du centre communautaire de Saint-Rédempteur. Tout le matériel nécessaire nous sera prêté.
Tu as toujours rêvé d’apprendre à faire du skateboard, mais tu as toujours eu trop peur de te casser la figure (comme Joe) ? Eh bien, c’est là que ça se passe !
Tu dois te rendre au point de service de Saint-Rédempteur pour 12h. Tu dois prévoir ton transport de retour au même endroit pour 15h. (Nous offrons le transport vers le Centre-communautaire de St-Rédempteur.)
Area Skateboard Club viendra noLa MDJ se transforme en zoo avec la visite d’Educazoo et ses animaux exotiques. Tu pourras les manipuler tout en apprenant à mieux les connaître. Activité idéale pour les passionnés d’animaux.
Rendez-vous au point de service de St-Rédempteur à 15h et retour prévu au même endroit à 16h.
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!