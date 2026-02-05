Inscription MDJ | Mars 2026

Organisé par
Nous invitons l’organisme Alliance-Jeunesse dans nos locaux afin que ses intervenants nous présentent un atelier sur le vapotage.
Tu dois apporter;
-Ta bonne humeur
Rendez-vous au point de service de St-Rédempteur pour 18h et prévoir un retour de départ au même endroit pour 21h.
L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas tiendra en mars une activité de création pour les familles. Initialement prévue dans nos locaux, elle se déroulera dans un autre espace, mais nous proposerons également une version signée de l’activité dans nos locaux pour que les jeunes puissent vivre l’expérience dans leur environnement habituel.
Tu dois apporter;
-Ta bonne humeur
Rendez-vous au point de service de Jean-Dumets à 12h, retour prévu à 15h.
Durant la semaine de relâche, l’Aquarium de Québec propose toute une série d’activités spéciales sur le thème « Les secrets de la pieuvre ». Au programme : un atelier de dessin d’animaux avec un artiste et un quiz animé sur les pieuvres. Le coût de l’activité est de 10$.
Tu dois apporter :
- Un lunch froid OU de l'argent pour le dîner
Tu dois te rendre au point de service de St-Rédempteur pour 10h. Tu dois prévoir un transport de retour au même endroit pour 16h.
On refait notre fameuse Collecte de canettes EXPRESS pour une troisième édition ! Comme les fois précédentes, nous parcourrons Lévis en Amalgame Mobile pour récupérer les canettes chez nos donateurs.
Tu dois apporter;
-Un lunch OU de l'argent pour le dîner
Tu dois te rendre au point de service de St-Rédempteur pour 10h. Tu dois prévoir un transport de retour au même endroit pour 16h.
À la MDJ, nous faisons chaque mois de la cuisine communautaire pour le Frigo-Partagé de St-Rédempteur. Pour le temps des sucres, nous préparerons des crêpes au sirop d’érable. La Journée de la pantoufle était le 18 mars… mais chez nous, ce sera aujourd’hui !
Tu dois apporter;
-Ta bonne humeur
-Tes pantoufles
Rendez-vous au point de service de St-Rédempteur pour 18h et prévoir un retour de départ au même endroit pour 21h.
$
