Inscription MDJ | Mars 2026

On refait notre fameuse Collecte de canettes EXPRESS pour une troisième édition ! Comme les fois précédentes, nous parcourrons Lévis en Amalgame Mobile pour récupérer les canettes chez nos donateurs.





Tu dois apporter;

-Un lunch OU de l'argent pour le dîner





Tu dois te rendre au point de service de St-Rédempteur pour 10h. Tu dois prévoir un transport de retour au même endroit pour 16h.