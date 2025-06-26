Inscription mois de Août

Inscris-toi avant le 28 juillet pour venir voir les grands Feux Loto-Québec ! La soirée sera sous la thématique « Soirée Pyjama » ! Habille-toi selon la température prévue et apporte-toi des sous si tu veux manger. Le transport adapté est réservé pour 19h30 au Quai Paquet, 6001 rue Laurier, Lévis, QC G6V 0P5. Le retour se fera au même endroit à 22h30. L’activité sera annulée en cas de pluie.
Inscris-toi avant le 4 août pour venir au musée de la Civilisation. Le coût de l’activité est d’environ 9 $ pour un billet aller-retour. C’est gratuit si tu as une carte Opus mensuelle. Apporte des sous pour souper au Subway. Le transport adapté est réservé pour 12h30 au traversier de Lévis, 6001 rue Laurier, Lévis, QC G6V 0P5. Le retour se fera au même endroit à 18h30.
