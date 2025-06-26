Inscription mois de Août

Inscris-toi avant le 4 août pour venir au musée de la Civilisation. Le coût de l’activité est d’environ 9 $ pour un billet aller-retour. C’est gratuit si tu as une carte Opus mensuelle. Apporte des sous pour souper au Subway. Le transport adapté est réservé pour 12h30 au traversier de Lévis, 6001 rue Laurier, Lévis, QC G6V 0P5. Le retour se fera au même endroit à 18h30.