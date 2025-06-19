Inscription mois de Juillet

Inscris-toi avant le 7 juillet pour aller au Cinéma des Chutes. Le billet coûte 13 $ et doit être payé d’avance sur la plateforme Zeffy. Apporte-toi aussi des sous pour acheter une collation sur place. Le transport adapté est réservé pour 18h au 44, route du Président-Kennedy, Lévis, QC G6V 6C5, avec un retour au même endroit à 21h. Limite de 20 personnes.