Flash Ensemble

Organisé par

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À propos de cet événement

Inscription mois de Juillet

85-A Rue du Grand-Tronc

Saint-Rédempteur, QC G6K 1C3, Canada

Récolte de canettes, 5 juillet, 9h30 à 15h
Gratuit

Inscris-toi avant le 25 juin pour faire du financement avec la récolte de canettes. Apporte-toi un lunch, de bons souliers de marche et habille-toi selon la météo. Le transport adapté est réservé pour 9h30 au Flash, avec un retour à 15h au même endroit. Limite de 15 personnes.

Cinéma Lido, 17 juillet, 18h à 21h
13 $

Inscris-toi avant le 7 juillet pour aller au Cinéma des Chutes. Le billet coûte 13 $ et doit être payé d’avance sur la plateforme Zeffy. Apporte-toi aussi des sous pour acheter une collation sur place. Le transport adapté est réservé pour 18h au 44, route du Président-Kennedy, Lévis, QC G6V 6C5, avec un retour au même endroit à 21h. Limite de 20 personnes.

Laser Tag avec la MDJ, 18 juillet, 18h15 à 21h
25 $

Inscris-toi avant le 7 juillet pour t’amuser au laser tag avec la gang de la MDJ ! Le billet est au coût de 25$. Porte des souliers fermés et habille-toi pour bouger. Le transport adapté est réservé pour 18h15 au 38, rue Jacques-Nau, Lévis, QC G6V 9J4, avec un retour prévu à 21h. Limite de 18 personnes.

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