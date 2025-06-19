Inscription mois de Juillet

Organisé par
À propos de cet événement
Inscris-toi avant le 25 juin pour faire du financement avec la récolte de canettes. Apporte-toi un lunch, de bons souliers de marche et habille-toi selon la météo. Le transport adapté est réservé pour 9h30 au Flash, avec un retour à 15h au même endroit. Limite de 15 personnes.
Inscris-toi avant le 7 juillet pour aller au Cinéma des Chutes. Le billet coûte 13 $ et doit être payé d’avance sur la plateforme Zeffy. Apporte-toi aussi des sous pour acheter une collation sur place. Le transport adapté est réservé pour 18h au 44, route du Président-Kennedy, Lévis, QC G6V 6C5, avec un retour au même endroit à 21h. Limite de 20 personnes.
Inscris-toi avant le 7 juillet pour t’amuser au laser tag avec la gang de la MDJ ! Le billet est au coût de 25$. Porte des souliers fermés et habille-toi pour bouger. Le transport adapté est réservé pour 18h15 au 38, rue Jacques-Nau, Lévis, QC G6V 9J4, avec un retour prévu à 21h. Limite de 18 personnes.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!