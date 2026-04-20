Archéo-Québec

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À propos de cet événement

Inscription - Mois de l'archéologie 2026

SPÉCIAL - Inscription Hâtive - Membres
224,20 $
Disponible jusqu'au 8 mai

Frais d'inscription hâtive au mois de l'archéologie : 195 $ plus taxes

Les taxes sont incluses dans le prix affiché.


Profitez des inscriptions hâtives à prix réduit jusqu'au 8 mai 2026.


*Offre réservée aux membres Archéo-Québec exclusivement.

Inscription régulière Membres
304,68 $

Frais d'inscription régulière au mois de l'archéologie : 265 $ plus taxes

Les taxes sont incluses dans le prix affiché.

Offre valable jusqu'au 31 mai 2026 pour les membres Archéo-Québec seulement

Inscription régulière Non-Membres
488,64 $

Frais d'inscription régulière pour les non-membres d'Archéo-Québec au mois de l'archéologie : 425 $ plus taxes


Les taxes sont incluses dans le prix affiché.

Offre valable jusqu'au 15 juin 2026 pour les non-membres Archéo-Québec

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