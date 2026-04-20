Inscription - Mois de l'archéologie 2026

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À propos de cet événement
Frais d'inscription hâtive au mois de l'archéologie : 195 $ plus taxes
Les taxes sont incluses dans le prix affiché.
Profitez des inscriptions hâtives à prix réduit jusqu'au 8 mai 2026.
*Offre réservée aux membres Archéo-Québec exclusivement.
Frais d'inscription régulière au mois de l'archéologie : 265 $ plus taxes
Les taxes sont incluses dans le prix affiché.
Offre valable jusqu'au 31 mai 2026 pour les membres Archéo-Québec seulement
Frais d'inscription régulière pour les non-membres d'Archéo-Québec au mois de l'archéologie : 425 $ plus taxes
Les taxes sont incluses dans le prix affiché.
Offre valable jusqu'au 15 juin 2026 pour les non-membres Archéo-Québec
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