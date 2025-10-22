Inscription mois de Novembre

Inscris-toi avant le 27 octobre pour participer à l’activité de financement à la vente de jouets du Centre Aide. Habille-toi chaudement pour vendre des barres de chocolat, des boules d’énergie et du chocolat chaud. Nous aiderons aussi les clients à transporter leurs achats jusqu’à leur voiture. Le transport adapté est prévu à 10 h au 1325, rue de Saint-Denis, Saint-Rédempteur (QC G6K 1N1) et le retour se fera à 13 h au même endroit.