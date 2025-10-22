Inscription mois de Novembre

Organisé par
À propos de cet événement
Inscris-toi avant le 27 octobre pour participer à l’activité de financement à la vente de jouets du Centre Aide. Habille-toi chaudement pour vendre des barres de chocolat, des boules d’énergie et du chocolat chaud. Nous aiderons aussi les clients à transporter leurs achats jusqu’à leur voiture. Le transport adapté est prévu à 10 h au 1325, rue de Saint-Denis, Saint-Rédempteur (QC G6K 1N1) et le retour se fera à 13 h au même endroit.
Inscris-toi avant le 10 novembre pour venir assister à un match d’impro de la LUI à l’université Laval. Le billet est au coût de 10 $ et doit être payé avant la date limite d’inscription. Le transport adapté est prévu à 19 h pour l’université Laval et le retour se fera à 22 h 30 au même endroit.
Inscrivez-vous avant le 17 novembre pour participer à la Guignolée des médias. Veuillez vous vêtir chaudement pour l’activité de porte-à-porte; le dîner sera offert aux bénévoles. Le transport adapté est prévu à 10 h et le retour à 13 h, au Flash.
Inscris-toi avant le 17 novembre pour participer à la suite du projet sur la sensibilisation sexuelle. Nous apprendrons à mieux reconnaître nos émotions et à les exprimer de façon saine et respectueuse. Nous nous occupons de la réservation du transport adapté pour les participants.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!