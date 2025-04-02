Accès transports viables

Convergence vélo de Québec - 2025

Rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec, QC G1K 0J6, Canada

Départ de Sainte-Foy - Convergence vélo
📍 Lieu de départ : Marché public de Sainte-Foy. ⏰ Accueil dès 12h, départ à 13h.
Départ de Beauport - Convergence vélo
Trois lieux de départ: 📍 1 : Intersection Rue du Ruisseau et piste cyclable. ⏰ Accueil dès 12h, départ à 12h30. 📍 2 : Rond-point sur la rue Chabane, à proximité du sentier de la rivière Beauport. ⏰ 13h. 📍 3 : Domaine Maizerets (stationnement vélo). ⏰ 13h30.
Départ Loretteville - Convergence vélo
Deux lieux de départ: 📍 1: Stationnement du colisée de Loretteville. ⏰ Accueil dès 12h30, départ à 13h. 📍 2: Intersection entre la rue des Érables et le corridor des Cheminots. ⏰ 13h15.
Départ Vanier - Convergence vélo
📍 Lieu de départ: La Ruche Vanier. ⏰ Accueil dès 12h30, départ à 14h.
Départ Lévis - Convergence vélo
📍Lieu de départ: Parc de la Pointe-à-la-Martinière ⏰ Heure: Départ à 12h30 (Accueil dès 12h)
Boucle finale seulement - Convergence vélo
📍 Lieu de départ: parc de la Pointe-aux-Lièvres. ⏰ 15h

