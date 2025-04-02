Convergence vélo de Québec - 2025

📍 Lieu de départ : Marché public de Sainte-Foy.
⏰ Accueil dès 12h, départ à 13h.
📍 Lieu de départ : Marché public de Sainte-Foy.
⏰ Accueil dès 12h, départ à 13h.
Départ de Beauport - Convergence vélo
Gratuit
Trois lieux de départ:
📍 1 : Intersection Rue du Ruisseau et piste cyclable.
⏰ Accueil dès 12h, départ à 12h30.
📍 2 : Rond-point sur la rue Chabane, à proximité du sentier de la rivière Beauport.
⏰ 13h.
📍 3 : Domaine Maizerets (stationnement vélo).
⏰ 13h30.
Trois lieux de départ:
📍 1 : Intersection Rue du Ruisseau et piste cyclable.
⏰ Accueil dès 12h, départ à 12h30.
📍 2 : Rond-point sur la rue Chabane, à proximité du sentier de la rivière Beauport.
⏰ 13h.
📍 3 : Domaine Maizerets (stationnement vélo).
⏰ 13h30.
Départ Loretteville - Convergence vélo
Gratuit
Deux lieux de départ:
📍 1: Stationnement du colisée de Loretteville.
⏰ Accueil dès 12h30, départ à 13h.
📍 2: Intersection entre la rue des Érables et le corridor des Cheminots.
⏰ 13h15.
Deux lieux de départ:
📍 1: Stationnement du colisée de Loretteville.
⏰ Accueil dès 12h30, départ à 13h.
📍 2: Intersection entre la rue des Érables et le corridor des Cheminots.
⏰ 13h15.
Départ Vanier - Convergence vélo
Gratuit
📍 Lieu de départ: La Ruche Vanier.
⏰ Accueil dès 12h30, départ à 14h.
📍 Lieu de départ: La Ruche Vanier.
⏰ Accueil dès 12h30, départ à 14h.
Départ Lévis - Convergence vélo
Gratuit
📍Lieu de départ: Parc de la Pointe-à-la-Martinière
⏰ Heure: Départ à 12h30 (Accueil dès 12h)
📍Lieu de départ: Parc de la Pointe-à-la-Martinière
⏰ Heure: Départ à 12h30 (Accueil dès 12h)
Boucle finale seulement - Convergence vélo
Gratuit
📍 Lieu de départ: parc de la Pointe-aux-Lièvres. ⏰ 15h
📍 Lieu de départ: parc de la Pointe-aux-Lièvres. ⏰ 15h
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!