Club de Handball Celtique de Montréal Inc.

Club de Handball Celtique de Montréal Inc.

Inscription parascolaire 2025-2026

St-Bernardin FILLE 3-4e
70 $

Les jeudis 15h50 à 16h50

15 janvier au 23 avril

St-Bernardin FILLE 5-6e
70 $

Les jeudis 16h50 à 17h50

15 janvier au 23 avril

St-Bernardin GARÇON 3-4e
70 $

Les mardis 15h50 à 16h50

13 janvier au 14 avril

St-Bernardin GARÇON 5-6e
70 $

Les mardis 16h50 à 17h50

13 janvier au 14 avril

Ste-Cécile FILLE 3-4e
70 $

Les jeudis 17h45 à 18h45

15 janvier au 23 avril

Ste-Cécile FILLE 5-6e
70 $

Les jeudis 18h45 à 19h45

15 janvier au 23 avril

Ste-Cécile GARÇON 3e
70 $

Les mardis 17h00 à 17h45

13 janvier au 21 avril

Ste-Cécile GARÇON 4e
70 $

Les mardis 17h45 à 18h45

13 janvier au 21 avril

Ste-Cécile GARÇON 5-6e
70 $

Les mardis 18h45 à 19h45

13 janvier au 21 avril

St-Gabriel-Lalemant FILLE
70 $

3e à 6e année

Les mardis 15h45 à 16h45

20 janvier au 21 avril

St-Gabriel-Lalemant GARÇON
70 $

3e à 6e année

Les mardis 16h45 à 17h45

20 janvier au 21 avril

Gadbois - Colibris FILLE 3-4e
70 $

Les mercredis 17h30 à 18h30

21 janvier au 15 avril

Gadbois - Colibris FILLE 5-6e
70 $

Les mercredis 18h30 à 19h30

21 janvier au 15 avril

Gadbois - Colibris GARÇON 3-4e
70 $

Les lundis 17h30 à 18h30

19 janvier au 20 avril


Gadbois - Colibris GARÇON 5-6e
70 $

Les lundis 18h30 à 19h30

19 janvier au 20 avril


Rose-des-Vents FILLES
70 $

Les jeudis 15h45 à 16h45

15 janvier au 23 avril

Rose-des-Vents récréatif GARÇON
70 $

Les mardis 15h45 à 16h45

13 janvier au 14 avril

Rose-des-Vents compétitif
110 $

6e: lundis 11h45 à 12h45

3-4e: jeudis 11h45 à 12h45

5e: vendredis 11h45 à 12h45


15 janvier au 23 avril

Louis-Hippolyte-Lafontaine FILLE
35 $

5-6e année

Les mardis 16h20 à 17h20

Louis-Hippolyte-Lafontaine GARÇON
35 $

5-6e année

Les mardis 16h20 à 17h20

