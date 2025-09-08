INSCRIPTION : Pavillon CIBÎM à Expo Manger Santé et Vivre Vert 2026 MONTRÉAL!

Les taxes sont comprises dans le prix du billet - numéro TPS : 893832410 RT0001 TVQ : 1023616676 TQ0001 -

1ER VERSEMENT

Doit OBLIGATOIREMENT être partagé avec un membre du CIBÎM.

Chaque membre aura sa propre table et l'espace.

L’espace de 10 pieds de large x 8 pieds et 6 pouces de profond (à divisé entre les 2 membres)

Une structure rigide de pan­neaux blancs de 10 pi. de large x 8 pi. de hau­t.

Le tapis gris pour couvrir le sol dans le stand.

Deux petites poubelles et le ser­vice de com­postage du matériel de dégus­ta­tion souillé.

Votre inscrip­tion sur le site web de l’Expo avec lien vers votre site.



