INSCRIPTION- Pavillon CIBÎM/RTCBQ à Expo Manger Santé et Vivre Vert 2026-QUÉBEC!

1000 Bd René-Lévesque E

Québec, QC G1R 5T8, Canada

KIOSQUE DE COIN
1 138,25 $

1er VERSEMENT

Les kiosques comprennent :

  • Kiosque de COIN: Deux tables de 2′ X 6′ et de 30 pouces de haut avec nappe blanche drapée en noir et 2 chaises.
  • L’espace de 10 pieds de large x 8 pieds et 6 pouces de profond.
  • Une structure rigide de pan­neaux blancs de 10 pi. de large x 8 pi. de hau­t.
  • Le tapis gris pour couvrir le sol dans le stand.
  • Une petite poubelle et le ser­vice de com­postage du matériel de dégus­ta­tion souillé.
  • Votre inscrip­tion sur le site web de l’Expo avec lien vers votre site.
KIOSQUE RÉGULIER
1 006,03 $

1er VERSEMENT

Les kiosques comprennent :

  • 1 kiosque RÉGULIER (quantité limitée).
    Comprend
    Une table de 2′ X 6′ et de 30 pouces de haut avec nappe blanche drapée en noir et deux chaises.
  • L’espace de 10 pieds de large x 8 pieds et 6 pouces de profond.
  • Une structure rigide de pan­neaux blancs de 10 pi. de large x 8 pi. de hau­t.
  • Le tapis gris pour couvrir le sol dans le stand.
  • Une petite poubelle et le ser­vice de com­postage du matériel de dégus­ta­tion souillé.
  • Votre inscrip­tion sur le site web de l’Expo avec lien vers votre site.
DEMI KIOSQUE
503,12 $

1er VERSEMENT

  • Structure rigide arrière
  • 5 pieds de large et une table de 4 pieds
KIOSQUE DE COIN PARTAGÉ
631,21 $

1ER VERSEMENT

Doit OBLIGATOIREMENT être partagé avec un membre du CIBÎM ou RTCBQ

Chaque membre aura sa propre table et l'espace.

  • L’espace de 10 pieds de large x 8 pieds et 6 pouces de profond (à divisé entre les 2 membres)
  • Une structure rigide de pan­neaux blancs de 10 pi. de large x 8 pi. de hau­t.
  • Le tapis gris pour couvrir le sol dans le stand.
  • Deux petites poubelles et le ser­vice de com­postage du matériel de dégus­ta­tion souillé.
  • Votre inscrip­tion sur le site web de l’Expo avec lien vers votre site.

