Inscription pour bénévolat

Nourrir, abreuver, brosser, nettoyer les cages, socialiser les animaux.
Entretien des installations
Nettoyage les espaces communs, désinfection des différentes pièces,
Promener les chiens
Emmener un chien faire une promenade tranquille ou une randonnée plus vigoureuse en fonction de l'âge du chien, de ses capacités physiques et de son niveau d'activité . L'objectif est de fournir au chien une activité physique pour l'aider à rester en bonne santé et heureux. La promenade de chien est bénéfique à la fois pour le chien et le promeneur.
Photographe bénévole
Effectuer et participer à des séances photos seul ou en équipe afin de mettre en valeur les animaux pour favoriser leur adoption.
Activités de financement
Participer aux différentes activités de financement durant l'année ( Service de bar, Bingo, ventes de billets, produits, etc.)
