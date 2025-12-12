INSCRIPTION PROGRAMMATION CIVA - AUTOMNE 2025

Organisé par
Afin de bénéficier des services du CIVA et devenir membre participant actif, il faut débourser les frais reliés à la cotisation annuelle de 25$.
La carte de membre est valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.
• Dates : du 15 janvier au 02 avril 2026 • du 23 avril au 11 juin 2026 • 02 juillet au 20 août 2026
• Horaire : jeudi de 17h à 18h
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 60$ / session
Fauteuil de basketball pour niveaux compétitifs seulement.
Location à l'année
Fauteuil de powerchair soccer
Location à l'année
