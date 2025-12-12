Centre d'intégration à la vie active (CIVA)

Organisé par

Centre d'intégration à la vie active (CIVA)

À propos de cet événement

INSCRIPTION PROGRAMMATION CIVA - AUTOMNE 2025

Adhésion annuelle – Membre Participant Actif
25 $

Afin de bénéficier des services du CIVA et devenir membre participant actif, il faut débourser les frais reliés à la cotisation annuelle de 25$.
La carte de membre est valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Basketball mini (7-18 ans)
80 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Basketball récréatif
125 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Basketball - 1 niveau
200 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Basketball - 1 niveau - Sans tournois
100 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Basketball - 2 niveaux
300 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Basketball - 2 niveaux - Sans tournois
200 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Boccia CREP (adultes)
90 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Boccia jeunesse (7-35 ans)
80 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Boxe adaptée
Gratuit

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Cours d'art CREP (adultes)
70 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Étiromax - session
60 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Étiromax - séance
8 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Groupe de gestion des émotions 1 - session
30 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Groupe de gestion des émotions 2 - session
30 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Groupe ouvert de discussion et de cocréation - session
30 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Méditation pleine conscience - session
30 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports léger - session
60 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports léger - séance
8 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports intermédiaire - session
60 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports intermédiaire - séance
8 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports rapide - session
60 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports rapide - séance
8 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Powerchair soccer CREP (adultes)
90 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Powerchair soccer
90 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Rugby (adultes)
85 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Soccer debout jeunesse (16-35 ans)
60 $

Dates : du 15 janvier au 02 avril 2026 • du 23 avril au 11 juin 2026 • 02 juillet au 20 août 2026
Horaire : jeudi de 17h à 18h
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 60$ / session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Yoga adapté présentiel - session
60 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Yoga adapté présentiel - séance
8 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Yoga adapté virtuel
60 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Yoga adapté virtuel
8 $

Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Location de fauteuil – Basketball
125 $

Fauteuil de basketball pour niveaux compétitifs seulement.
Location à l'année

Location de fauteuil – Strikeforce
125 $

Fauteuil de powerchair soccer
Location à l'année

Location pare-chocs – powerchair soccer
80 $
Location – Ensemble de balles de boccia
60 $
Location – Rampe de boccia
50 $
Ajouter un don pour Centre d'intégration à la vie active (CIVA)

$

