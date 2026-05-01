Centre d'intégration à la vie active (CIVA)

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Centre d'intégration à la vie active (CIVA)

À propos de cet événement

INSCRIPTION PROGRAMMATION CIVA / ÉTÉ 2026

Adhésion annuelle – Membre Participant Actif
25 $

Afin de bénéficier des services du CIVA et devenir membre participant actif, il faut débourser les frais reliés à la cotisation annuelle de 25$.
La carte de membre est valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Boxe adaptée
Gratuit

Dates : du 02 juillet au 20 août 2026
Horaire : Jeudi de 15h30 à 16h30
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : Gratuit


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Étiromax - session
40 $

• Dates : du 02 juillet au 20 août 2026
• Horaire : Jeudi de 13h15 à 14h15
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal (salle 147) et en virtuel (Google Meet)
Coût : 40$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Étiromax - séance
8 $

• Dates : du 02 juillet au 20 août 2026
• Horaire : Jeudi de 13h15 à 14h15
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal (salle 147) et en virtuel (Google Meet)
Coût : 8$ par séance


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Méditation pleine conscience
30 $

Dates : du 02 juillet au 20 août 2026
Horaire : Jeudi de 14h15 à 15h15
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal (salle 147)
Coût : 30$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports léger - session
40 $

Dates : du 29 juin au 17 août 2026
Horaire : Lundi de 15h à 16h
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 40$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports léger - séance
8 $

Dates : du 29 juin au 17 août 2026
Horaire : Lundi de 15h à 16h
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 8$ par séance


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports intermédiaire - session
40 $

Dates : du 03 juillet au 21 août 2026
Horaire : Vendredi de 13h à 14h
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 40$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports intermédiaire - séance
8 $

Dates : du 03 juillet au 21 août 2026
Horaire : Vendredi de 13h15 à 14h15
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 8$ par séance


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports rapide - session
40 $

Dates : du 03 juillet au 21 août 2026
Horaire : Vendredi de 15h30 à 16h30
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 40$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports rapide - séance
8 $

Dates : du 03 juillet au 21 août 2026
Horaire : Vendredi de 15h30 à 16h30
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 8$ par séance


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Rugby (adultes)
45 $

Dates : du 26 mai au 04 août 2026

Horaire : Mardi de 20h à 22h


Dates : du 04 juin au 06 août 2026
Horaire : Jeudi de 19h à 21h

Lieu : École Georges-Vanier, 1205 rue Jarry Est, Montréal
Coût : 45$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Soccer debout jeunesse (16-35 ans)
40 $

Dates :du 02 juillet ay 20 août 2026
Horaire : Jeudi de 17h à 18h
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 40$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Location de fauteuil – Basketball
70 $

Fauteuil de basketball pour niveaux compétitifs seulement.
Location à l'année
Coût : 70$ par session

Location de fauteuil – Strikeforce
70 $

Fauteuil de powerchair soccer
Location à l'année
Coût : 70$ par session

Location pare-chocs – powerchair soccer
40 $

Pare-chocs de powerchair soccer
Location à l'année
Coût : 40$ par session

Location – Ensemble de balles de boccia
30 $

Ensemble de balles de boccia
Location à l'année
Coût : 30$ par session

Location – Rampe de boccia
25 $

Rampe de boccia
Location à l'année
Coût : 25$ par session

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