INSCRIPTION PROGRAMMATION CIVA / ÉTÉ 2026

• Dates : du 02 juillet au 20 août 2026

• Horaire : Jeudi de 15h30 à 16h30

• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal

• Coût : Gratuit





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