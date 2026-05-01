INSCRIPTION PROGRAMMATION CIVA / ÉTÉ 2026

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À propos de cet événement
Afin de bénéficier des services du CIVA et devenir membre participant actif, il faut débourser les frais reliés à la cotisation annuelle de 25$.
La carte de membre est valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
• Dates : du 02 juillet au 20 août 2026
• Horaire : Jeudi de 15h30 à 16h30
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : Gratuit
Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.
• Dates : du 02 juillet au 20 août 2026
• Horaire : Jeudi de 13h15 à 14h15
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal (salle 147) et en virtuel (Google Meet)
• Coût : 40$ par session
Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.
• Dates : du 02 juillet au 20 août 2026
• Horaire : Jeudi de 13h15 à 14h15
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal (salle 147) et en virtuel (Google Meet)
• Coût : 8$ par séance
Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.
• Dates : du 02 juillet au 20 août 2026
• Horaire : Jeudi de 14h15 à 15h15
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal (salle 147)
• Coût : 30$ par session
Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.
• Dates : du 29 juin au 17 août 2026
• Horaire : Lundi de 15h à 16h
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 40$ par session
Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.
• Dates : du 29 juin au 17 août 2026
• Horaire : Lundi de 15h à 16h
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 8$ par séance
Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.
• Dates : du 03 juillet au 21 août 2026
• Horaire : Vendredi de 13h à 14h
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 40$ par session
Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.
• Dates : du 03 juillet au 21 août 2026
• Horaire : Vendredi de 13h15 à 14h15
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 8$ par séance
Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.
• Dates : du 03 juillet au 21 août 2026
• Horaire : Vendredi de 15h30 à 16h30
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 40$ par session
Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.
• Dates : du 03 juillet au 21 août 2026
• Horaire : Vendredi de 15h30 à 16h30
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 8$ par séance
Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.
• Dates : du 26 mai au 04 août 2026
• Horaire : Mardi de 20h à 22h
• Dates : du 04 juin au 06 août 2026
• Horaire : Jeudi de 19h à 21h
• Lieu : École Georges-Vanier, 1205 rue Jarry Est, Montréal
• Coût : 45$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)
Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.
• Dates :du 02 juillet ay 20 août 2026
• Horaire : Jeudi de 17h à 18h
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 40$ par session
Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.
Fauteuil de basketball pour niveaux compétitifs seulement.
Location à l'année
Coût : 70$ par session
Fauteuil de powerchair soccer
Location à l'année
Coût : 70$ par session
Pare-chocs de powerchair soccer
Location à l'année
Coût : 40$ par session
Ensemble de balles de boccia
Location à l'année
Coût : 30$ par session
Rampe de boccia
Location à l'année
Coût : 25$ par session
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