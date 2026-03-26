Le Centre Viomax

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À propos de cet événement

INSCRIPTION PROGRAMMATION CIVA - PROGRAMME VIOMAX / PRINTEMPS 2026

Adhésion annuelle – Membre Participant Actif
25 $

Afin de bénéficier des services du CIVA et devenir membre participant actif, il faut débourser les frais reliés à la cotisation annuelle de 25$.
La carte de membre est valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Aquados (18ans +)
40 $

Dates : du 20 avril au 15 juin 2026

Horaire : Lundi de 18h à 19h


Dates : du 22 avril au 10 juin 2026
Horaire : Mercredi de 17h à 18h

Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 40$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Aquaforme léger (18ans +)
40 $

Dates : du 20 avril au 15 juin 2026

Horaire : Lundi de 17h à 18h


Dates : du 22 avril au 10 juin 2026
Horaire : Mercredi de 18h à 19h

Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 40$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Bain libre (18ans +)
40 $

Dates : du 20 avril au 15 juin 2026

Horaire : Lundi de 19h à 20h


Dates : du 22 avril au 10 juin 2026
Horaire : Mercredi de 19h à 20h

Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 40$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Salle de conditionnement physique adaptée (18ans +)
45 $

Dates : du 13 avril au 15 juin 2026
Horaire : Lundi de 16h30 à 17h30, de 17h45 à 18h45, de 19h à 20h


Dates : du 14 avril au 09 juin 2026
Horaire : Mardi de 12h à 13h, de 16h30 à 17h30, de 17h45 à 18h45, de 19h à 20h, de 20h à 21h


Dates : du 15 avril au 10 juin 2026
Horaire : Mercredi de 16h30 à 17h30, de 17h45 à 18h45, de 19h à 20h


Dates : du 16 avril au 11 juin 2026

Horaire : Jeudi de 12h à 13h, de 16h30 à 17h30, de 17h45 à 18h45, de 19h à 20h, de 20h à 21h


Dates : du 17 avril au 12 juin 2026
Horaire : Vendredi de 12h à 13h

Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 45$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Entraînement privé - 1 séance
55 $

Dates : du 15 septembre au 19 décembre 2025 • du 12 janvier au 20 mars 2026
Horaire : À déterminer
Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal
Coût : 55$


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Entraînement privé - 8 séances
424 $

Dates : du 15 septembre au 19 décembre 2025 • du 12 janvier au 20 mars 2026
Horaire : À déterminer
Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal
Coût : 424$


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Entraînement privé - 16 séances
800 $

Dates : du 15 septembre au 19 décembre 2025 • du 12 janvier au 20 mars 2026
Horaire : À déterminer
Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal
Coût : 800$


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Entraînement privé - 24 séances
1 080 $

Dates : du 15 septembre au 19 décembre 2025 • du 12 janvier au 20 mars 2026
Horaire : À déterminer
Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal
Coût : 1080$


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

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