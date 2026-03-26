INSCRIPTION PROGRAMMATION CIVA - PROGRAMME VIOMAX / PRINTEMPS 2026

• Dates : du 13 avril au 15 juin 2026

• Horaire : Lundi de 16h30 à 17h30, de 17h45 à 18h45, de 19h à 20h





• Dates : du 14 avril au 09 juin 2026

• Horaire : Mardi de 12h à 13h, de 16h30 à 17h30, de 17h45 à 18h45, de 19h à 20h, de 20h à 21h





• Dates : du 15 avril au 10 juin 2026

• Horaire : Mercredi de 16h30 à 17h30, de 17h45 à 18h45, de 19h à 20h





• Dates : du 16 avril au 11 juin 2026

• Horaire : Jeudi de 12h à 13h, de 16h30 à 17h30, de 17h45 à 18h45, de 19h à 20h, de 20h à 21h





• Dates : du 17 avril au 12 juin 2026

• Horaire : Vendredi de 12h à 13h



• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal

• Coût : 45$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)





Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.