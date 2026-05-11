Centre d'intégration à la vie active (CIVA)

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Centre d'intégration à la vie active (CIVA)

À propos de cet événement

PAIEMENT PROGRAMMATION CIVA - ÉTÉ 2026

Adhésion annuelle – Membre Participant Actif
25 $

Si vous participez à plus d'une activité, veuillez acquittez les frais relatifs à l'adhésion membre. L'adhésion membre est une cotisation annuelle qui vous donne accès à l'ensemble des services sportifs, culturels, ou de plein air offerts par le CIVA.

Création libre - Mardi 30 juin (10h-14h)
5 $

Lieu : Parc Maisonneuve
Coût : 5$

Aquarelle - Mardi 07 juillet (10h-14h)
5 $

Lieu : Parc Père Marquette
Coût : 5$

Découverte du land art - Mardi 21 juillet (13h-16h)
5 $

Lieu : Lac aux Castors
Coût : 5$

Atelier graffitis - Mardi 04 août (10h-14h)
5 $

Lieu : Parc Arthur Therrien
Coût : 5$

Voile adaptée - Mardi 11 août (10h-15h)
15 $

Lieu : Pointe-Claire Yacht Club
Coût : 15$

Étiromax - session
40 $

• Dates : du 02 juillet au 20 août 2026
• Horaire : Jeudi de 13h15 à 14h15
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal (salle 147) et en virtuel (Google Meet)
Coût : 40$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Étiromax - séance
8 $

• Dates : du 02 juillet au 20 août 2026
• Horaire : Jeudi de 13h15 à 14h15
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal (salle 147) et en virtuel (Google Meet)
Coût : 8$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Méditation pleine conscience
30 $

Dates : du 02 juillet au 20 août 2026
Horaire : Jeudi de 14h15 à 15h15
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal (salle 147)
Coût : 30$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports léger - session
40 $

Dates : du 29 juin au 17 août 2026
Horaire : Lundi de 15h à 16h
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 40$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports léger - séance
8 $

Dates : du 29 juin au 17 août 2026
Horaire : Lundi de 15h à 16h
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 8$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports intermédiaire - session
40 $

Dates : du 03 juillet au 21 août 2026
Horaire : Vendredi de 13h à 14h
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 40$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports intermédiaire - séance
8 $

Dates : du 03 juillet au 21 août 2026
Horaire : Vendredi de 13h à 14h
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 8$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports rapide - session
40 $

Dates : du 03 juillet au 21 août 2026
Horaire : Vendredi de 15h30 à 16h30
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 40$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Multisports rapide - séance
8 $

Dates : du 03 juillet au 21 août 2026
Horaire : Vendredi de 15h30 à 16h30
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 8$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Rugby (adultes)
45 $

Dates : du 26 mai au 04 août 2026

Horaire : Mardi de 20h à 22h


Dates : du 04 juin au 06 août 2026
Horaire : Jeudi de 19h à 21h

Lieu : Complexe sportif du Centre Gadbois, 5485 Chemin de la Côte Saint-Paul, Montréal
Coût : 45$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

Soccer debout jeunesse (16-35 ans)
40 $

Dates :du 02 juillet ay 20 août 2026
Horaire : Jeudi de 17h à 18h
Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
Coût : 40$ par session


Veuillez noter que la cotisation du CIVA n’est pas incluse.

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