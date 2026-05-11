PAIEMENT PROGRAMMATION CIVA - ÉTÉ 2026

• Dates : du 02 juillet au 20 août 2026

• Horaire : Jeudi de 13h15 à 14h15

• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal (salle 147) et en virtuel (Google Meet)

• Coût : 40$ par session





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