INSCRIPTION PROGRAMMATION DE PLEIN AIR - HIVER 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Si vous participez à plus d'une activité, veuillez acquittez les frais relatifs à l'adhésion membre. L'adhésion membre est une cotisation annuelle qui vous donne accès à l'ensemble des services sportifs, culturels, ou de plein air offerts par le CIVA.
Date : Samedi 17 janvier (10h-16h)
Lieu : Parc des Rapides
Coût : Gratuit
*Un créneau horaire vous sera attribué
une fois votre inscription confirmée
par l'équipe du CIVA.
Date : Mardi 20 janvier (10h-16h)
Lieu : Parc Frédéric-Back
Coût : Gratuit
*Un créneau horaire vous sera attribué
une fois votre inscription confirmée
par l'équipe du CIVA.
Date : Jeudi 22 janvier (10h-16h)
Lieu : Parc Jean-Drapeau
Coût : Gratuit
*Un créneau horaire vous sera attribué
une fois votre inscription confirmée
par l'équipe du CIVA.
Date : Jeudi 29 janvier (10h-16h)
Lieu : Parc Maisonneuve
Coût : Gratuit
*Un créneau horaire vous sera attribué
une fois votre inscription confirmée
par l'équipe du CIVA.
Date : Samedi 31 janvier (10h-13h)
Lieu : Parc Lafontaine
Coût : Gratuit
*Un créneau horaire vous sera attribué
une fois votre inscription confirmée
par l'équipe du CIVA.
Date : Mercredi 04 février (10h-16h)
Lieu : Parc Arthur-Therrien
Coût : Gratuit
*Un créneau horaire vous sera attribué
une fois votre inscription confirmée
par l'équipe du CIVA.
Date : Mercredi 11 février (10h-16h)
Lieu : Parc Père-Marquette
Coût : Gratuit
*Un créneau horaire vous sera attribué
une fois votre inscription confirmée
par l'équipe du CIVA.
Date : Mardi 17 février (10h-16h)
Lieu : Parc de la Confédération
Coût : Gratuit
*Un créneau horaire vous sera attribué
une fois votre inscription confirmée
par l'équipe du CIVA.
Date : Samedi 21 février (10h-16h)
Lieu : Parc de la Visitation
Coût : Gratuit
*Un créneau horaire vous sera attribué
une fois votre inscription confirmée
par l'équipe du CIVA.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!