Inscription régulière CAMO

Annuelle - RÉGULIER
385 $

Pas d'expiration

1er septembre 2025 au 31 août 2026

Semi-annuelle (1ère moitié) - RÉGULIER
220 $

Pas d'expiration

septembre 2025 à février 2026

Semi-annuelle (2e moitié) - RÉGULIER
165 $

Pas d'expiration

mars à août 2026

À la carte 10 pratiques - RÉGULIER
100 $

Pas d'expiration

À la carte 1 pratique - RÉGULIER
15 $

Pas d'expiration

Annuelle - DÉBUTANT
200 $

Pas d'expiration

*** les 3 premières pratiques sont gratuites ***

1er septembre 2025 au 31 août 2026

Semi-annuelle - DÉBUTANT
100 $

Pas d'expiration

*** les 3 premières pratiques sont gratuites ***

Première moitié de saison (septembre 2025 à février 2026)

Deuxième moitié de saison (mars à août 2026)

À la carte 10 pratiques - DÉBUTANT
50 $

Pas d'expiration

*** les 3 premières pratiques sont gratuites ***

À la carte 3 pratiques - DÉBUTANT
25 $

Pas d'expiration

*** les 3 premières pratiques sont gratuites ***

À la carte 1 pratique - DÉBUTANT
10 $

Pas d'expiration

*** les 3 premières pratiques sont gratuites ***

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!