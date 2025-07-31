Inscription saison 2025-2026: différence entre les frais de deux ensembles_2

Offert par
À propos des adhésions
Pas d'expiration
Pour les membres qui ont payé les frais de DaCapo et sont devenu membre de l'Ensemble à cordes après avoir réussi leur audition
Valide jusqu'au 6 mars 2027
Pour les membres qui ont payé les frais de l'Ensemble à cordes et sont devenu membre de Dolce musica après avoir réussi leur audition
Valide jusqu'au 6 mars 2027
Pour les membres qui ont payé les frais de Dolce musica et sont devenu membre de Sinfonietta après avoir réussi leur audition
Valide jusqu'au 6 mars 2027
Pour les membres qui ont payé les frais de Sinfonietta et sont devenu membre de l'Orchestre symphonique après avoir réussi leur audition
Pas d'expiration
Pour les membres qui ont payé les frais de Dolce musica et sont devenu membre de l'Orchestre symphonique après avoir réussi leur audition
