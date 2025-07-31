Orchestre des jeunes du mont Royal

Orchestre des jeunes du mont Royal

Inscription saison 2025-2026: différence entre les frais de deux ensembles_2

de DaCapo à l'Ensemble à cordes
50 $

Pas d'expiration

Pour les membres qui ont payé les frais de DaCapo et sont devenu membre de l'Ensemble à cordes après avoir réussi leur audition

de l'Ensemble à cordes à Dolce musica
100 $

Valide jusqu'au 6 mars 2027

Pour les membres qui ont payé les frais de l'Ensemble à cordes et sont devenu membre de Dolce musica après avoir réussi leur audition

de Dolce musica à Sinfonietta
40 $

Valide jusqu'au 6 mars 2027

Pour les membres qui ont payé les frais de Dolce musica et sont devenu membre de Sinfonietta après avoir réussi leur audition

de Sinfonietta à l'Orchestre symphonique
50 $

Valide jusqu'au 6 mars 2027

Pour les membres qui ont payé les frais de Sinfonietta et sont devenu membre de l'Orchestre symphonique après avoir réussi leur audition

de Dolce musica à l'Orchestre symphonique
90 $

Pas d'expiration

Pour les membres qui ont payé les frais de Dolce musica et sont devenu membre de l'Orchestre symphonique après avoir réussi leur audition

