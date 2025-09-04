Inscription Scouts 47ième Rock-Forest 2025-2026

Groupe du Mardi pour les 9 à 11 ans. Les Louveteaux sont des jeunes qui, comme toi, débordent d’énergie. On te trouve en train de préparer des jeux de grande envergure et de travailler dans ta tanière (ta petite équipe), pour réaliser des projets qui t’amèneront à te dépasser sur de nouveaux territoires de chasse. En hiver, tu es dehors en train d’apprendre à faire des feux sur la neige ou à parcourir des sentiers en raquettes. Et quand la chaleur est enfin au rendez-vous, tu es au camp d’été, à la chasse aux aventures.





