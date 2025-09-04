Inscription Scouts 47ième Rock-Forest 2025-2026

Groupe du Mercredi pour les 7 et 8 ans. Les castors, ce sont des jeunes curieux et un brin téméraires de 7 à 8 ans, comme toi, qui commencent ensemble à explorer le monde en jouant. On peut te voir en train d’explorer le monde au camp d’été ou encore le nez enfoui dans la neige au camp d’hiver. Tu évolues au sein d’une colonie, laquelle est divisée en plusieurs petites équipes appelées les huttes, dans lesquelles tu évolues avec d’autres jeunes de ton âge.
Groupe Facebook: https://www.facebook.com/qr/1094315362880748
Groupe du Mardi pour les 9 à 11 ans. Les Louveteaux sont des jeunes qui, comme toi, débordent d’énergie. On te trouve en train de préparer des jeux de grande envergure et de travailler dans ta tanière (ta petite équipe), pour réaliser des projets qui t’amèneront à te dépasser sur de nouveaux territoires de chasse. En hiver, tu es dehors en train d’apprendre à faire des feux sur la neige ou à parcourir des sentiers en raquettes. Et quand la chaleur est enfin au rendez-vous, tu es au camp d’été, à la chasse aux aventures.
Groupe Facebook: https://www.facebook.com/qr/1269506364446258
Groupe du Mercredi pour les 9 à 11 ans. Les Louveteaux sont des jeunes qui, comme toi, débordent d’énergie. On te trouve en train de préparer des jeux de grande envergure et de travailler dans ta tanière (ta petite équipe), pour réaliser des projets qui t’amèneront à te dépasser sur de nouveaux territoires de chasse. En hiver, tu es dehors en train d’apprendre à faire des feux sur la neige ou à parcourir des sentiers en raquettes. Et quand la chaleur est enfin au rendez-vous, tu es au camp d’été, à la chasse aux aventures.
Groupe Facebook: https://www.facebook.com/qr/780501994723658
Groupe du Jeudi pour les 9 à 11 ans. Les Louveteaux sont des jeunes qui, comme toi, débordent d’énergie. On te trouve en train de préparer des jeux de grande envergure et de travailler dans ta tanière (ta petite équipe), pour réaliser des projets qui t’amèneront à te dépasser sur de nouveaux territoires de chasse. En hiver, tu es dehors en train d’apprendre à faire des feux sur la neige ou à parcourir des sentiers en raquettes. Et quand la chaleur est enfin au rendez-vous, tu es au camp d’été, à la chasse aux aventures.
Groupe Facebook: https://www.facebook.com/qr/1089830839794679
Pour les 11 à 17 ans. Tu rêves de partir à l’aventure, hors des sentiers battus, et d’en ramener une valise pleine de connaissances à partager? C’est parce que tu es l’Aventurier – toujours prêt ou prête à explorer le monde avec curiosité et à accompagner les plus jeunes dans leur éveil. Ton sac est toujours prêt et à portée de main, été comme hiver.
Pour les 17 à 25 ans. Tu rêves de te lancer à la découverte des grands chemins. Ton âme de Routier te pousse à vouloir trouver les meilleures possibilités de contribuer activement à la société. Tu aimerais aider à bâtir un monde meilleur et à protéger la vie qui t’entoure et tu veux apprendre comment on peut toujours faire de son mieux.
