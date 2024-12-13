Inscription SCUE - édition 2025

Ce billet correspond à l'admission à la SCUE et ses activités associées pour une personne. Si vous vous êtes inscrit⸱e⸱s en binôme, vous pouvez acheter les 2 billets simultanément. *Pour des raisons de logistique, aucun remboursement ne peut être effectué après le 12 mars.

Ce billet correspond à l'admission à la SCUE et ses activités associées pour une personne. Si vous vous êtes inscrit⸱e⸱s en binôme, vous pouvez acheter les 2 billets simultanément. *Pour des raisons de logistique, aucun remboursement ne peut être effectué après le 12 mars.

Plus de détails...