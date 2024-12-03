Inscription Simulation de l'Organisation Mondiale du Commerce (SIM OMC)

Votre billet inclut :
- Un kit du participant personnalisé
- L’accès exclusif au cocktail de réseautage
- Un atelier pratique/conférence sur la diplomatie
- Une séance de photos professionnelles, idéale pour mettre à jour votre profil LinkedIn ou vos CV
- Un certificat officiel d’attestation de participation, pour valoriser votre engagement et vos compétences acquises.
