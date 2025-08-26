Inscription tardive à un Tournoi

Organisé par
À propos de cet événement
ATTENTION!
Pour payer seulement l'entrée du tournoi et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$
ATTENTION!
Pour payer seulement l'entrée du tournoi et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$
ATTENTION!
Pour payer seulement l'entrée du tournoi et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$
ATTENTION!
Pour payer seulement l'entrée du tournoi et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$
ATTENTION!
Pour payer seulement l'entrée du tournoi et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$
ATTENTION!
Pour payer seulement l'entrée du tournoi et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$
ATTENTION!
Pour payer seulement l'entrée du tournoi et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!