Inscription Tournoi du cœur 2025

L'inscription comprend (par personne) : un droit de jeu, une voiturette pour deux, un billet pour la participation au souper (19 h) + de la visibilité pour votre entreprise lors du tournoi avec votre logo sur une affiche 18 x 24 po sur le parcours.

L'inscription comprend (par personne) : un droit de jeu, une voiturette pour deux, un billet pour la participation au souper (19 h) + de la visibilité pour votre entreprise lors du tournoi avec votre logo sur une affiche 18 x 24 po sur le parcours.

Plus de détails...