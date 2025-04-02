Inscription Tournoi du cœur 2025

L'inscription comprend (par personne) : un droit de jeu, une voiturette pour deux, un billet pour la participation au souper (19 h) + de la visibilité pour votre entreprise lors du tournoi avec votre logo sur une affiche 18 x 24 po sur le parcours.
Quatuor
900 $
L'inscription comprend (par personne) : un droit de jeu, une voiturette pour deux, un billet pour la participation au souper (19 h).
Joueur seul
225 $
L'inscription comprend (par personne) : un droit de jeu, une voiturette pour deux, un billet pour la participation au souper (19 h).
Souper seulement
75 $
Le souper aura lieu au Club de golf de Beauceville à 19 h.
Partenaire Coprésentateur
5 000 $
Comprends toute la visibilité associée dans le plan de partenariat + 4 droits de jeu avec 4 places pour le souper(19 h)
Partenaire Or
3 000 $
Comprends toute la visibilité associée dans le plan de partenariat + 4 droits de jeu avec 4 places pour le souper (19 h)
Partenaire Argent
1 500 $
Comprends toute la visibilité associée dans le plan de partenariat + 2 places au souper (19 h)
Partenaire Bronze (affiche à un trou)
300 $
Visibilité avec une affiche (18x24) sur un trou.
Ajouter un don pour Fondation du coeur Beauce-Etchemin
$
