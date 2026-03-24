Externat Sacré-Coeur

Organisé par

Externat Sacré-Coeur

À propos de cet événement

Inscription - Vente de vêtements déjà portés - 23 avril 2026

535 Rue Lefrançois

Rosemère, QC J7A 4R5, Canada

Rendez-vous à 19 h 00
Gratuit

Nous vous demandons de respecter votre choix de rendez-vous.

Rendez-vous à 19 h 15
Gratuit

Nous vous demandons de respecter votre choix de rendez-vous.

Rendez-vous à 19 h 30
Gratuit

Nous vous demandons de respecter votre choix de rendez-vous.

Rendez-vous à 19 h 45
Gratuit

Nous vous demandons de respecter votre choix de rendez-vous.

Rendez-vous à 20 h
Gratuit

Nous vous demandons de respecter votre choix de rendez-vous.

Rendez-vous à 20 h 15
Gratuit

Nous vous demandons de respecter votre choix de rendez-vous.

Rendez-vous à 20 h 30
Gratuit

Nous vous demandons de respecter votre choix de rendez-vous.

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