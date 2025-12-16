Club de Volleyball de Terrebonne

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Inscription - Volleyball Adulte | Hiver 2026

Joueur(se)
114 $

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IMPORTANT : n'oubliez pas de payer le 11,98$ d’affiliation à VBQ, car sans affiliation, vous ne pourrez pas jouer.


Lien pour l'affiliation : https://page.spordle.com/fr/club-de-volleyball-de-terrebonne/register/1f07935f-3307-6318-a63b-06b75ad51edb


L'affiliation à VBQ est valide pour une durée d’un an, soit du 1e octobre au 30 septembre de chaque année*

Le paiement pour l'affiliation doit être absolument effectué par le participant payable directement à Volleyball Québec.

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