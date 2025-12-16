Inscription - Volleyball Adulte | Hiver 2026

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L'affiliation à VBQ est valide pour une durée d’un an, soit du 1e octobre au 30 septembre de chaque année*



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