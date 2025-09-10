Club de natation Opti-Plus

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À propos des adhésions

Inscriptions 2025-2026

1 nageur : 2 X semaine (Versement 2/2)
257,50 $

Pas d'expiration

Versement #2 pour l'inscription d'un nageur 2 X semaine

Philippe Chartier
53,01 $

Pas d'expiration

1 nageur : 1 X semaine (lundi)
660,50 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

1 session par semaine (lundi) : 265$ + Affiliation FNQ : 135,50$ + Parrainage : 200$ + Campagne de financement : 60$

1 nageur : 1 X semaine (mercredi)
660,50 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

1 session par semaine (mercredi) : 265$ + Affiliation FNQ : 135,50$ + Parrainage : 200$ + Campagne de financement : 60$

1 nageur : 1 X semaine (vendredi)
660,50 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

1 session par semaine (vendredi) : 265$ + Affiliation FNQ : 135,50$ + Parrainage : 200$ + Campagne de financement : 60$

1 nageur : 2 X semaine
910,50 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

2 sessions par semaine (lundi et mercredi) : 515$ + Affiliation FNQ : 135,50$ + Parrainage : 200$ + Campagne de financement : 60$

1 nageur : 2 X semaine (versement 1/2)
653 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

2 sessions par semaine (lundi et mercredi) : 515$ / 2 = 257,50 + Affiliation FNQ : 135,50$ + Parrainage : 200$ + Campagne de financement : 60$

2 nageurs : 1 X semaine + 1 X semaine
1 294,50 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

1 session par semaine : 265$ - 10% = 238.50$ + 1 session par semaine : 265$ + Affiliation FNQ : 135,50$ (X2) + Parrainage : 200$ (X2) + Campagne de financement : 60$ (X2)

2 nageurs : 1 X semaine + 2 X semaine
1 544,50 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

1 session par semaine : 265$ - 10% = 238.50$ + 2 sessions par semaine : 515$ + Affiliation FNQ : 135,50$ (X2) + Parrainage : 200$ (X2) + Campagne de financement : 60$ (X2)

2 nageurs : 2 X semaine + 2 X semaine
1 769,50 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

2 sessions par semaine : 515$ - 10% = 463.50$ + 2 sessions par semaine : 515$ + Affiliation FNQ : 135,50$ (X2) / Parrainage : 200$ (X2) + Campagne de financement : 60$ (X2)

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