Inscriptions 2025-2026

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À propos des adhésions
Pas d'expiration
Versement #2 pour l'inscription d'un nageur 2 X semaine
Pas d'expiration
Valide jusqu'au 18 mars 2027
1 session par semaine (lundi) : 265$ + Affiliation FNQ : 135,50$ + Parrainage : 200$ + Campagne de financement : 60$
Valide jusqu'au 18 mars 2027
1 session par semaine (mercredi) : 265$ + Affiliation FNQ : 135,50$ + Parrainage : 200$ + Campagne de financement : 60$
Valide jusqu'au 18 mars 2027
1 session par semaine (vendredi) : 265$ + Affiliation FNQ : 135,50$ + Parrainage : 200$ + Campagne de financement : 60$
Valide jusqu'au 18 mars 2027
2 sessions par semaine (lundi et mercredi) : 515$ + Affiliation FNQ : 135,50$ + Parrainage : 200$ + Campagne de financement : 60$
Valide jusqu'au 18 mars 2027
2 sessions par semaine (lundi et mercredi) : 515$ / 2 = 257,50 + Affiliation FNQ : 135,50$ + Parrainage : 200$ + Campagne de financement : 60$
Valide jusqu'au 18 mars 2027
1 session par semaine : 265$ - 10% = 238.50$ + 1 session par semaine : 265$ + Affiliation FNQ : 135,50$ (X2) + Parrainage : 200$ (X2) + Campagne de financement : 60$ (X2)
Valide jusqu'au 18 mars 2027
1 session par semaine : 265$ - 10% = 238.50$ + 2 sessions par semaine : 515$ + Affiliation FNQ : 135,50$ (X2) + Parrainage : 200$ (X2) + Campagne de financement : 60$ (X2)
Valide jusqu'au 18 mars 2027
2 sessions par semaine : 515$ - 10% = 463.50$ + 2 sessions par semaine : 515$ + Affiliation FNQ : 135,50$ (X2) / Parrainage : 200$ (X2) + Campagne de financement : 60$ (X2)
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