Inscriptions - 2025-2026 - Automne

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À propos des adhésions
Pas d'expiration
Date limite 23 septembre 2025
Pas d'expiration
Date limite : 23 septembre 2025
Pas d'expiration
Date limite : 20 janvier 2026
Pas d'expiration
Date limite : 20 janvier 2026
Pas d'expiration
Si vous avez commandé un chandail supplémentaire, vous pouvez acquitter les frais ici
(à noter que le chandail est inclus dans le frais de cotisation pour les nouvelleaux)
Pas d'expiration
Pour celleux ayant pris entente avec la trésorière seulement ;
6 paiements de 75 $ peuvent être effectués pour l'inscription de l'année répartis comme suit :
23 septembre 2025
21 octobre 2025
25 novembre 2025
20 janvier 2026
24 février 2026
24 mars 2026
Pas d'expiration
Pour celleux ayant pris entente avec la trésorière seulement ;
4 paiements de 112.50 $ peuvent être effectués pour l'inscription de l'année 2025-2026 répartis comme suit :
23 septembre 2025
25 novembre 2025
20 janvier 2026
24 mars 2026
Pas d'expiration
Paiement pour l'année au complet.
À faire avant le 23 septembre.
Rabais de 10 $
$
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