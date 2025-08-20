Ensemble vocal Extravaganza

Offert par

Ensemble vocal Extravaganza

À propos des adhésions

Inscriptions - 2025-2026 - Automne

1er versement - Régulier
225 $

Pas d'expiration

Date limite 23 septembre 2025

1er versement - Étudiant
175 $

Pas d'expiration

Date limite : 23 septembre 2025

2e versement - Régulier
225 $

Pas d'expiration

Date limite : 20 janvier 2026

2e versement - Étudiant
175 $

Pas d'expiration

Date limite : 20 janvier 2026

Chandail
20 $

Pas d'expiration

Si vous avez commandé un chandail supplémentaire, vous pouvez acquitter les frais ici
(à noter que le chandail est inclus dans le frais de cotisation pour les nouvelleaux)

Plan de financement - 6 versements
75 $

Pas d'expiration

Pour celleux ayant pris entente avec la trésorière seulement ;
6 paiements de 75 $ peuvent être effectués pour l'inscription de l'année répartis comme suit :
23 septembre 2025
21 octobre 2025
25 novembre 2025

20 janvier 2026

24 février 2026

24 mars 2026

Plan de financement - 4 versements
112,50 $

Pas d'expiration

Pour celleux ayant pris entente avec la trésorière seulement ;
4 paiements de 112.50 $ peuvent être effectués pour l'inscription de l'année 2025-2026 répartis comme suit :
23 septembre 2025
25 novembre 2025

20 janvier 2026

24 mars 2026

Paiement Annuel
440 $

Pas d'expiration

Paiement pour l'année au complet.

À faire avant le 23 septembre.

Rabais de 10 $

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